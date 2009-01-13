Роналду визнаний найкращим футболістом на планеті

Півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану РОНАЛДУ, який раніше одержав звання найкращого гравця року в клубному футболі європейської першості і "Золотий м`яч", був також названий найкращим футболістом року на планеті за версією ФІФА.

Як повідомляється на сайті uefa.com, під час голосування в Цюріху 12 січня його кандидатуру підтримала більшість тренерів і капітанів національних збірних із різних країн світу.

Друге місце дісталося форварду "Барселони" Ліонелю МЕССІ, третє - нападаючому "Ліверпуля" і збірної Іспанії Фернандо ТОРРЕСУ.

Від України в опитуванні брали участь Олексій Михайличенко і Андрій Шевченко. Трійка наставника нашої національної команди виглядає таким чином: Хаві, Ліонель Мессі, Андрій Аршавін.

Шевченко ж перше місце віддав Кріштіану Роналду, залишивши у нього за спиною Фернандо Торреса і Стівена Джеррарда.

Новий титул став для 23-річного К.РОНАЛДУ третім у сезоні. У серпні він був визнаний УЄФА найкращим футболістом року в клубному футболі Європи, а в грудні одержав "Золотий м`яч" як найсильніший гравець Європейського континенту.

У минулій кампанії К.РОНАЛДУ вніс великий внесок у перемоги "Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів УЄФА і прем`єр-лізі, забивши 42 м`ячі. Тридцять один гол у першості Англії приніс португальцю "Золоту бутсу".

К.РОНАЛДУ також став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів з вісьмома точними ударами, один з яких він зробив у фінальному матчі турніру з "Челсі". В активі футболіста також безліч голевих передач.

У 2008 році титул найкращого футболіста планети одержав атакуючий півзахисник італійського "Мілана" КАКА.