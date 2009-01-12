Польща планує відкрити консульства в Івано-Франківську та Вінниці

Польща планує для вирішення проблем з отриманням польських віз відкрити два нові консульства – в Івано-Франківську та у Вінниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, про це сказав новопризначений Генконсул Республіки Польща у Львові Гржегорж ОПАЛІНСЬКИЙ сьогодні на офіційній зустрічі з головою Львівської ОДА Миколою КМІТЕМ.

Зі свого боку М.КМІТЬ зауважив, що прихід молодого Генконсула дає добрі надії на подальшу співпрацю Львівщини з Республікою Польща. “Сподіваюсь, у 2009 році буде врешті поставлено крапку у питанні щодо будівництва нових митних переходів, а також буде закладено перший камінь у будівництво концесійного автобану «Краківець-Броди-Львів»”, - сказав він.

Керівник області також акцентував увагу на подальшому культурному співробітництві Львівщини і Польщі, а також на виконанні регіональних програм співпраці між двома сторонами.