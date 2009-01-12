“Динамо” (Київ) у січні проведе три матчі

На тренувальному зборі в Іспанії з 16 по 29 січня “Динамо” (Київ) проведе три контрольних зустрічі. Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, першим суперником команди Юрія СЬОМІНА 18 січня стане клуб третьої німецької ліги «Унтерхахінг», який після першої частини сезону йде на шостій позиції Бундесліги.

Через чотири дні, 22 січня, динамівці поміряються силами із норвезьким «Вікингом». А заключний поєдинок на іспанському зборі кияни проведуть 26-го січня проти однієї з найсильніших команд Польщі – варшавської «Легії».

Ю.СЬОМІН на прес-конференції 11 січня також повідомив, що 29 січня команда повернеться до Києва на чотири дні, після чого знову вирушить до Іспанії. За словами головного тренера, 6-го лютого запланований спаринг із чемпіоном Росії – казанським «Рубіном», 14 – із московським «Динамо», а третій суперник (на 10 лютого) поки що не визначений.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня київське "Динамо" поінформувало про зміни у графіку підготовки до другої половини сезону – керівництво клубу вирішило провести її в Іспанії, а не Ізраїлі. Причиною зміни планів віце-чемпіонів України стала війна на Близькому Сході.