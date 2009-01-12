Юнацька збірна з футболу посіла ІІІ місце на турнірі у Санкт-Петербурзі

Юнацька збірна України з футболу (U-18) посіла третє місце та виборола бронзові медалі на ХХІ міжнародному юнацькому турнірі пам’яті Валентина Гранаткіна, що завершився 11 січня у Санкт-Петербурзі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, рахунок у матчі з командою Чилі склав 1:3 на користь українців.

Таким чином, зазначають у ФФУ, команда повторила минулорічний успіх своїх співвітчизників, котрі також фінішували в Санкт-Петербурзі третіми.

Перше місце та золоті нагороди другий рік поспіль отримала збірна Росії, яка у фінальному матчі перемогла збірну Туреччини з рахунком 3:0.

Водночас, головний тренер збірної Анатолій БУЗНИК залишився незадоволеним виступом своїх підопічних на турнірі. На його думку, в Санкт-Петербурзі команда виглядала не найкращим чином, тому що “невпевнено діяла в атаці”.

Як повідомлялося, збірна України (U-18) розпочала свій виступ на міжнародному турнірі у Санкт-Петербурзі з перемог – 5 січня з рахунком 0:3 перемогла збірну Бельгії, а 7 січня з рахунком 2:0 – збірну Латвії. Проте нічия 9 січня у матчі з Туреччиною (1:1) не дозволила підопічним А.БУЗНИКА вийти до фіналу турніру.

До складу юнацької збірної U-18 входять футболісти 1991 року народження.