Мінспорту: реконструкція НСК ”Олімпійський” на свята не зупинялася

Будівельно-монтажні роботи з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" до Євро-2012 на Новорічні свята не зупинялися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту, протягом першої декади 2009 року 360 робітників та 62 одиниці будівельної техніки працюють на чотирьох ділянках реконструкції - у чаші стадіону, на сході та півдні арени, з боку Троїцької площі та з боку Черепанової гори Києва.

Зокрема, у чаші стадіону станом на 6 січня за допомогою чотирьох бурових установок влаштовано 274 залізобетонні палі, на яких розташуються трибуни нижнього ярусу оновленої спортивної арени.

У напрямку Троїцької площі споруджується нова ділянка Новопрозорівського колектора. Одночасно проводяться роботи з перекладки міського газопроводу та тепломережі.

На сході та півдні стадіону тривають роботи з облаштування підпірних стін з подальшим спорудженням галереї для виходу глядачів з ІІ ярусу. Обхідна галерея розширить шляхи евакуації вболівальників до встановлених експертами УЄФА стандартів.

З боку Черепанової гори завершується монтаж нового сучасного приміщення штабу з реконструкції НСК "Олімпійський", яке під час регламентних засідань зможе вміщувати до 200 працівників. Планується, що збудований та обладнаний за сучасними європейськими стандартами штаб запрацює у січні, після під`єднання всіх систем життєзабезпечення та зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, будівельно-монтажні роботи на НСК “Олімпійський” розпочалися 1 грудня 2008 року, загальна проектна вартість реконструкції, схвалена урядом у техніко-економічному обгрунтуванні, становить 2,114 млрд. грн.

Готовність стадіону до проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року визначена УЄФА як обов’язкова умова для прийому Україною Євро-2012.