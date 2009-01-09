Роналду знову красується у фаворитах

Інтригу розкриють 12 січня

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду є головним кандидатом на титул кращого футболіста світу за версією ФІФА. 12 січня в Цюріху оголосять ім`я найсильнішого гравця планети. Окрім Роналду на почесний приз претендують Хаві, Ліонель Мессі (обидва — "Барселона"), Фернандо Торрес ("Ліверпуль") і Кака ("Мілан"), пише Reuters. Чемпіонат.ру

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