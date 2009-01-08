Вболівальники “Шахтаря” у 2009 р. очікують перемоги в Кубку УЄФА

Більшість уболівальників “Шахтаря” ставлять перед командою задачу-максимум на 2009 рік - перемогти в Кубку УЄФА. Як повідомляють в прес-службі клубу, таким є результат опитування, проведеного наприкінці 2008 року серед відвідувачів Інтернет-сайту ФК “Шахтар”.

Зокрема, 63,7% (976) опитаних повідомили, що чекають від «гірників» саме перемоги в Кубку УЄФА. Для 23,6% (362) уболівальників кращою нагородою стане яскрава і видовищна гра у виконанні «Шахтаря», а завоювання Кубка України влаштує 4,4% (67) респондентів.

Всього в опитуванні взяли участь 1533 любителів футболу.