Львів отримав 500 тисяч євро на стратегію розвитку міськтранспорту

Львів отримав 500 тисяч євро на стратегію розвитку міського транспорту. Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сьогодні було підписано угоду між містом і урядовим банком Німеччини KfW щодо надання відповідного гранту.

Кошти буде спрямовано на оплату послуг німецькому консорціуму PTV AG – VCDB GMBH, який став переможцем Міжнародного відкритого кваліфікаційного конкурсу з розробки стратегії розвитку міського транспорту Львова і буде її розробляти.

«Цей договір є другим із серії договорів щодо реалізації проекту розробки концепції загальноміського руху. Його підписано між містом і банком, що гарантує відповідні кошти на оплату концепції», – зауважив начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій ЛМР Сергій КІРАЛЬ.

Одним з аспектів, що передбачатиме дана стратегія, є проведення трамвайної колії до нового стадіону, який наразі будується для ЄВРО 2012.

Довідка УНІАН. 19 грудня Львівська міськрада підписала з німецьким консорціумом PTV AG – VCDB GMBH угоду про співпрацю, що дає старт розробці загальноміської транспортної стратегії, покликаної адаптувати та розвинути усю транспортну мережу Львова. Розроблятися стратегія буде за грантові кошти Урядового банку Німеччини KFW у сумі 500 тис. євро тривалістю на 20 років.

Робота над стратегією триватиме 5 місяців і складатиметься вона з 3-х частин. Перша частина – оцінка поточної ситуації та вироблення прогнозів, друга частина – підготовка техніко-економічного обгрунтування і третя – підготовка проектів. Також Львову на безоплатній основі передадуть програмне забезпечення, що буде використовуватись при розробці даної концепції консорціумом PTV AG – VCDB GMBH.