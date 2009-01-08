Рейтинг IFFHS: ”Динамо” і ”Шахтар” вище ”Мілана” та ”Зеніта”

У новому рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) більшість українських команд поліпшили свої позиції.

Зокрема, київське "Динамо" піднялося на 7 пунктів і посідає 17 рядок. "Шахтар" зайняв 28 місце, поліпшивши свої позиції на вісім сходинок.

Харківський "Металіст" як і раніше, показує найбільший прогрес серед українських команд. Тепер команда Мирона Маркевича піднялася на 30 позицій і посідає 89 місце. "Ворскла" також пішла вгору на 13 пунктів.

Погіршилися показники у сімферопольської "Таврії", а дніпропетровський "Дніпро" та донецький "Металург", які поділяли 329 місце у минулому рейтингу, серед кращих клубів світу не представлені.

Клуби Андрія Шевченка, Анатолія Тимощука та Андрія Вороніна втратили свої позиції, а команда чинного чемпіона Росії Сергія Реброва навпаки поліпшила.

Рейтинг кращих клубів світу IFFHS 1 (2). "Манчестер Юнайтед" Англія - 292,0

2 (4). "Баварія" Німеччина - 272,0

3 (2). "Ліверпуль" Англія - 267,0

4 (1). "Барселона" Іспанія - 266,0

5 (5). "Бока Хуніорс" Аргентина - 262,0

6 (6). "Челсі" Англія - 253,0

7 (9). "Рома" Італія - 240,0

8 (10). "Естудіантес" Аргентина - 230,0

8 (11). "Фіорентина" Італія - 230,0

10 (12). "Сан-Пауло" Бразилія - 223,0

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17 (24). "Динамо" Київ - 191,5 ...

28 (36). "Шахтар" Донецьк - 169,5

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35 (16). "Мілан" Італія - 165,0

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39 (37). "Зеніт" Росія - 163,0

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59 (56). "Герта", Німеччина - 148,0

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89 (129). "Металіст" Харків - 125,5 ...

271 (284). "Ворскла" Полтава - 71,5

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305 (310). "Рубін" Росія - 67,0

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343 (321). "Таврія" Сімферополь - 62,0

Крім цього, 6 січня IFFHS оприлюднила рейтинг національних чемпіонатів, який очолює англійська Прем`єр-ліга. Українська Прем`єр-Ліга розташувалася на 10 позиції і випереджає чемпіонати Голландії (13 місце), Росії (17) та Шотландії (20).

Рейтинг IFFHS

1. Англія - 1192,0

2. Італія - 1031,0

3. Аргентина - 1020,0

4. Іспанія - 952,0

5. Бразилія - 942,0

10. УКРАЇНА - 620,0.

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