Вимоги до стадіонів категорії “Еліт” на ”Донбас Арені” хочуть перевершити

Новий стадіон у Донецьку ”Донбас Арена”, завершення будівництва якого заплановано на літо цього року, значно перевершить вимоги УЄФА до спортивних арен категорії “Еліт”, повідомляє прес-служба стадіону

Зокрема, щоб одержати статус «Еліт» стадіону досить мати 30 тис. місць, натомість донецька арена готова одночасно прийняти 50 тис. глядачів. При цьому дах «Донбас Арени» покриває майже 93% трибун, залишаючи відкритими 3,8 тис. крісел, тоді як для «Еліт» УЄФА допускає покриття на 75%.

Більше того, сьогодні ведеться робота над проектом інфрачервоного обігріву чаші арени. У випадку його успішної реалізації в холодну пору року трибуни в Донецьку опалюватимуться - різниця із зовнішньою температурою буде триматися в межах 12-14 градусів. Опалення стадіону - виняткове рішення його інвесторів і не є обов`язковою умовою для одержання категорії «Еліт», підкреслюютьу прес-службі.

Значно перевершують стандарти УЄФА також паркінги «Донбас Арени». Міжнародна класифікація вказує на необхідність наявності на стадіоні місць для паркування мінімум 2-х автобусів та 10 машин для команд і офіційних делегатів. Плюс 150 місць для авто VIP-гостей, а також місця для паркування 400 автобусів поблизу стадіону. В Донецьку ж буде мінімум 1 тис. місць для паркування плюс велика кількість стоянок поблизу стадіону.

Стандарти з освітлення поля на донецькій арені також перевищують чинні норми. Так, відповідно до вимог УЄФА, для стадіону категорії «Еліт» досить освітлення в 1,4 тис. люкс. На «Донбас Арені» заздалегідь закладено 2 тис. люкс - для відповідності майбутнім вимогам HDTV.

Окремої уваги заслуговує ложа преси. УЄФА настійно рекомендує мати на стадіоні категорії «Еліт» мінімум 200 місць для пишучих журналістів, 100 - для теле- та фотооператорів і 150 - для оглядачів. На «Донбас Арені» ці стандарти реалізовані в такий спосіб: для пишучих працівників ЗМІ - 424 крісла, для непишучих - 432 і для аналітиків - 168. (Для порівняння: до стадіонів, на яких проводяться фінали Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА, висуваються такі вимоги: 150 місць для оглядачів і по 400 для пишучих і непишучих журналістів.)

У більш ніж достатній кількості обладнана «Донбас Арена» і коментаторськими кабінками. Для стадіону категорії «Еліт» їх потрібно мати як мінімум 40 (по три місця в кожній) - на донецькому стадіоні їх буде 45. Крім того, при необхідності передбачена можливість часткової трансформації західної трибуни - тутешні глядацькі місця легко переобладнаються ще в 76 коментаторських рубок. Цього цілком вистачить для фіналу Ліги чемпіонів, що вимагає від стадіону наявності 100 кабінок для коментаторів.

«Донбас Арена» легко витримує вимоги до фіналів Ліги чемпіонів і за кількістю місць для вболівальників з обмеженими фізичними можливостями. За чинними стандартами, на матчах такого рівня спеціальними кріслами повинні бути обладнані мінімум 2 сектори - не менше 50 місць у кожному. Плюс стільки ж сидінь для супровідних осіб. На «Донбас Арені» для цієї категорії гостей відведено 104 місця у 8 секторах. І ще 92 - для супроводу.

І ще одна, досить тонка, але надзвичайно важлива інформація. Відповідно до стандартів УЄФА, туалети повинні розташовуватися в кожному секторі - з розрахунку один унітаз на 200 глядачів і один пісуар на 125 уболівальників. Разом на стадіоні категорії «Еліт» має бути не менше 411 пісуарів і 257 унітазів. На «Донбас Арені» такої сантехніки набагато більше: судіть самі - тут буде встановлено 597 унітазів і 528 пісуарів.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР під час останнього візиту на «Донбас Арену» у грудні 2008 року заявив, що інфраструктура стадіону цілком дозволяє приймати матчі фіналу Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА.