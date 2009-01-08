Маріуполь готовий до проведення Євро-2009

Маріупольський міський голова Юрій ХОТЛУБЕЙ заявляє, що Маріуполь готовий до проведення чемпіонату Європи з футболу серед юнаків Євро-2009, передає кореспондент УНІАН.

«Ми готові до проведення європейської першості з футболу в 2009 році», - цитує мера прес-служба Маріупольської міськради.

Ю.ХОТЛУБЕЙ підкреслив, що «рівень готовності міста показало проведення турніру Банникова у 2008 році». (VII Міжнародний юнацький турнір з футболу пам`яті першого президента Федерації футболу України В.БАННИКОВА, який проходив 5-11 липня 2008 року в Донецьку і Маріуполі, – УНІАН).

За словами мера, учасники турніру ім. Банникова «дали високу оцінку нашій підготовці». Він відзначив, що «ми розширили до європейських стандартів поле на стадіоні «Західний», а по стадіону «Іллічівець» взагалі питань немає».

В той же час Ю. ХОТЛУБЕЙ сказав, що зараз у стадії рішення знаходиться проблема розміщення гостей Євро-2009, «спільно з ректорами наших університетів ми займаємося питаннями підготовки студентських гуртожитків для розміщення уболівальників».