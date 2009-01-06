Невідомі напали на півзахисника збірної України з футболу

У Сімферополі скоєно напад на півзахисника "Таврії" і національної збірної України Дениса Голайдо. За словами самого футболіста, інцидент стався недалеко від його будинку вечірньої пори. Двоє невідомих напали на нього, видно, з метою пограбування. При падінні Денис приземлився на тільки-тільки заліковану після перелому ліву ключицю. Незважаючи на біль, йому вдалося вирватися і втекти від нападаючих. У лікарні, куди Голайдо трохи пізніше доставила "Швидка допомога", медики діагностували у нього повторний перелом ключиці. Орієнтовний термін реабілітації футболіста – півтора місяці, повідомляє прес-служба СК "Таврія".

За фактом нападу на Дениса Голайдо кримські правоохоронці порушили кримінальну справу, ведеться розслідування.