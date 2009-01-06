Сьогодні День пам`яті Лобановського

Сьогодні, 6-го січня, День пам`яті Валерія ЛОБАНОВСЬКОГО - знаменитому тренерові цього дня виповнилося б 70 років, повідомляє прес-служба ФК «Динамо» Київ.

В 11.00 годин на Байковому кладовищі біля могили В.ЛОБАНОВСЬКОГО зберуться його близькі і друзі, тренери, футболісти, співробітники ФК «Динамо», уболівальники. Люди, які любили і цінували В.ЛОБАНОВСЬКОГО за життя і які назавжди збережуть його в своїй пам`яті.

А в 12.00 годин мітинг пам`яті продовжиться біля входу на стадіон «Динамо», біля пам`ятника тренерові.