Тимощук зовсім скоро опиниться в Баварії?
09:03, 06 січня 2009Футбол 2012
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Сума трансферу може скласти ? 15 млн
Генеральний менеджер "Баварії" Улі Хенесс розповів виданню Bild про хід переговорів з приводу придбання півзахисника "Зеніту" Анатолія Тимощука.
"Тимощук хотів би перейти в нашу команду вже в кінці січня. Він хоче грати за "Баварію", але на своїх умовах. Ми хочемо дістати його, але на своїх умовах. Упевнений, що зовсім скоро він підпише контракт з "Баварією", — заявив Хенесс.
Нагадаємо, що сума трансферу може скласти близько ? 15 млн.
Чемпионат.ру
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