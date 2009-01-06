Вбили члена оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2010 року

У південноафриканському місті Нелспрейт убито члена оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2010 року Джіммі Мохлала. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Мохлала був застрелений у своєму будинку увечері в неділю, 4 січня, проте відомо про подію стало тільки у понеділок. Подробиці інциденту представник поліції пообіцяв розкрити пізніше.

У минулому Мохлала був віце-президентом Футбольної асоціації ПАР і займався будівництвом стадіону Мбомбела, на якому мали бути проведені кілька матчів ЧС-2010.

Приблизно рік тому Мохлала заявив, що деякі члени правлячого Африканського національного конгресу (АНК) планують звільнити його за боротьбу з корупцією. Мохлала ініціював розслідування дій чиновників, які займалися організацією тендерів на спорудження стадіонів. Влітку 2008 року сам Мохлала звинувачувався у спробі згвалтування 14-річної дівчини і її сестри.

За словами глави оргкомітету ЧС-2010 Денні Джордана, вбивством Мохлала завдано "величезного удару" по організації матчів першості світу в Нелспрейті.

Підготовка до проведення ЧС-2010 в ПАР неодноразово викликала критику, зокрема з боку керівництва ФІФА, представники якого погрожували перенести чемпіонат світу в іншу країну.