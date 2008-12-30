У Харкові підготовку до Євро-2012 на новорічні свята не призупинятимуть

Роботи щодо реалізації завдань та заходів міської програми підготовки Харкова до Євро-2012 на новорічні та різдвяні свята не призупинятимуться і перерви на святкові дні немає. Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це заявив заступник Харківського міського голови Віктор ХРИСТОЄВ.

Крім цього, в міськраді повідомляють, що Харків отримав високу оцінку експертів УЄФА щодо підготовки аеропорту. "Висновки по приймаючому місту – Харків разом з допоміжним аеропортом Полтава: «Як таблиця Технічні інформаційні дані аеропорту, так і таблиця (шаблон) були заповнені на найвищому рівні»”, - зазначають у прес-службі.

Разом з тим, за інформацією з Харкова, експерти УЄФА звернулися до Федерації футболу України повторно подати основні технічні інформаційні дані по всім аеропортам приймаючих міст. Дана робота проводиться відповідно до третьої фази підготовки та проведення в Україні і Польщі фінальної частини Євро 2012 з футболу.