ФФУ вітає шанувальників футболу з Новим роком!

Дорогі друзі!

Став історією черговий рік нашого життя. Перегортаючи його останні сторінки, ми згадуємо все найприємніше, найдорожче, значуще.

У шанувальників футболу чимало приводів підняти у новорічну ніч келихи за успіхи вітчизняних майстрів. Це і найвищі нагороди Паралімпіади, спеціальної Олімпіади та світової першості гравців із вадами слуху.

І вихід жіночої національної дружини у фінальний турнір Євро-2009. І два єврокубки «Зеніта», капітаном і одним із ключових гравців якого є українська зірка − Анатолій Тимощук. І три наші клуби у весняній стадії Кубку УЄФА.

А ще 2008-й − це п’ять зірок, що ними УЄФА оцінив зусилля ФФУ в рамках Хартії масового футболу. Це − відкриття нової футбольної арени в Дніпропетровську, першої ластівки, яка допомогла скреснути кризі процесу підготовки до Євро-2012. Оптимізація цього процесу, його вихід на новий якісний рівень також можуть вважатися одними з основних футбольних успіхів минулого року.

Рік новий − це нові сподівання, нові помисли, нові ідеї. Це завжди віра в найкраще − найдобріше, найсвітліше та найчистіше. Нехай ця віра не полишає нас і в радісні дні, і в моменти переживань. Нехай усі наші надії справджуються, а ідеї знаходять втілення в добрих справах. Нехай у нашому домі завжди панують мир і злагода, а доля обдаровує нас сонячними посмішками й підносить приємні сюрпризи.

Здоров’я і благополуччя!

Любові, Щастя і Удачі!

З Новим роком! Із Різдвом Христовим!

Федерація футболу України