У Дніпропетровську запрацювала перша електропідстанція до ЧЄ-12

У Дніпропетровську в рамках підготовки до Євро-2012 вчора, 29 грудня, введено в експлуатацію першу електропідстанцію “Славута”, яка забезпечить надійне живлення категорійних об’єктів центру міста і перш за все – нового стадіону “Арена-Дніпро”. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

“Це перший енергетичний об’єкт року в програмі підготовки до Євро-2012 з новітнім устаткуванням відомої шведської фірми “АВВ” та найсучаснішими матеріалами. Його впровадження здійснено, фактично, вперше в Україні і дозволить значно підвищити надійність енергозабезпечення категорійних об’єктів центру Дніпропетровська і перш за все – нового стадіону “Арена-Дніпро”, - сказав на відкритті об’єкту голова ОДА Віктор БОНДАР.

Довідка УНІАН. Обладнання на підстанції регулюється автоматично, на її безперебійну роботу не впливає людський фактор. Введення в експлуатацію об’єкту такого рівня відбувається в Дніпропетровській області вперше за останні 15 років.

“Славута” – перша підстанція в Україні з дволанцюговою кабельною лінією напругою 150 кіловольт із зшитого поліетилену. Загальна вартість будівництва об’єкту складає 77 млн. грн.