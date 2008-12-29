У січні Львів отримає 500 тис. євро на стратегію транспортного руху

В січні 2009 року Львів отримає 500 тис. євро гранту на стратегію розвитку міського транспорту. Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, за результатами підписаного нещодавно договору про розробку даної стратегії між департаментом містобудування ЛМР і німецьким консорціумом PTV AG – VCDB GMBH вже підготовлено контракт на її фінансове забезпечення.

Як зауважив начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міськради Сергій КІРАЛЬ, угода, що буде підписана в січні, – рамкова угода про співпрацю між банком KfW і Львівською міською радою по питанню фінансування цієї концепції. Місто виступає як реципієнт та посередник допомоги, а надаватиме кошти Урядовий банк Німеччини KfW. Безпосереднім же донором є Міністерство навколишнього середовища, охорони природи і ядерної безпеки Німеччини.

Довідка УНІАН. 19 грудня Львівська міськрада підписала з компанією PTV AG – VCDB GMBH угоду, щодо початку розробки загальноміської транспортної стратегії, покликаної адаптувати та розвинути усю транспортну мережу Львова, аби уникнути корків та «оживити» вулиці. Розроблятися стратегія буде за грантові кошти Урядового банку Німеччини KFW у сумі 500 тис євро.

В результаті розробки концепції має бути визначено проекти в сфері дорожньої інфраструктури, громадського та міського транспорту, управління транспортними потоками і розвитку міського транспорту на 20 років.

Одним з аспектів, що передбачатиме дана стратегія, є проведення трамвайної колії до стадіону для ЄВРО 2012, будівництво якого нещодавно розпочалося.