Шева чекає свого ренесансу

Нападник Мілану» Андрій Шевченко заявив, що сподівається виступити наступного року успішніше, ніж цього.

«Я чудово почуваюся і готовий приносити «Мілану» багато користі. Чекаю свого ренесансу.

В цілому я задоволений цим роком. Мені, нарешті, вдалося повернутися до «Мілану». Думаю, наступний рік може стати «моїм», – наводить слова Шевченка Channel4.

Sports.ru