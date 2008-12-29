Президент ФФУ вважає 2008 рік дуже вдалим для українського футболу

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає 2008 рік дуже успішним для українського футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 26 грудня на засіданні прес-клубу ФФУ.

«Цього року ми, як ніколи, успішні у футболі», - сказав Г.СУРКІС.

Він зазначив, що за підсумками 2008 року Національна збірна України з футболу у світовому рейтингу ФІФА зайняла досить високе 15 місце.

Крім цього, додав Г.СУРКІС, три українські клуби (київське «Динамо», донецький «Шахтар» і харківський «Металіст») вийшли до основного етапу (плей-офф) розіграшу кубку УЄФА. За його словами, це перший такий успіх вітчизняних футбольних клубів з 2004 року.

Окремо Г.СУРКІС звернув увагу на успіхи України в підготовці до Євро-2012. Він підкреслив, що Україні вдалося суттєво покращити підготовку до турніру цього року, вирішити практично всі основні проблемні питання і зберегти за собою право його прийняти.

Водночас президент ФФУ зауважив, що 2009 рік буде значно важчим для українського футболу, ніж 2008, з огляду на економічну кризу, політичну нестабільність в державі та президентські вибори, що наближаються. «Але я залишаюся оптимістом і переконаний, що у наступному році ми не лише закріпимо досягнуті результати, а й вийдемо на вищий рівень вітчизняного футболу», - зазначив Г.СУРКІС.