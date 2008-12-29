Поляки зняли ролик про підготовку до Євро-2012

Компанія PL.2012, яка координує підготовку Польщі, до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році підготувала спеціальний ролик про результати роботи польських міст-організаторів чемпіонату за останній рік.

Як повідомили УНІАН в компанії, ролик містить відео з усіх міст-господарів майбутнього чемпіонату.

PL.2012 відзначила, що за останній рік проведено значну проекту та підготовчу роботу.

«Немає вже стадіону Десятиліття, з Летніци зникли городи, триває підготовка до реконструкції стадіону Вісли. Незабаром завершиться демонтаж старої трибуни стадіону в Познані. Тривають роботи в Хожові та Вроцлаві», - пишуть у компанії.

Відео містить кадри з місць будівництва та реконструкції стадіонів, об’єктів міської інфраструктури та аеропортів.

Ролик знятий компанією Fox Multimedia на замовлення PL.2012.

Подивитись ролик можна тут

http://www.2012.org.pl/news/multimedia/multi1

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2007 року Україна та Польща виграли право організації Євро-2012.

У Польщі матчі мають приймати 4 основні міста: Варшава, Вроцлав, Гданьськ та Познань.

У резерві: Краків та Хожів.