Поляки зняли ролик про підготовку до Євро-2012
Результати приймаючих міст за 2008 р.
Компанія PL.2012, яка координує підготовку Польщі, до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році підготувала спеціальний ролик про результати роботи польських міст-організаторів чемпіонату за останній рік.
Як повідомили УНІАН в компанії, ролик містить відео з усіх міст-господарів майбутнього чемпіонату.
PL.2012 відзначила, що за останній рік проведено значну проекту та підготовчу роботу.
«Немає вже стадіону Десятиліття, з Летніци зникли городи, триває підготовка до реконструкції стадіону Вісли. Незабаром завершиться демонтаж старої трибуни стадіону в Познані. Тривають роботи в Хожові та Вроцлаві», - пишуть у компанії.
Відео містить кадри з місць будівництва та реконструкції стадіонів, об’єктів міської інфраструктури та аеропортів.
Ролик знятий компанією Fox Multimedia на замовлення PL.2012.
Подивитись ролик можна тут
http://www.2012.org.pl/news/multimedia/multi1
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2007 року Україна та Польща виграли право організації Євро-2012.
У Польщі матчі мають приймати 4 основні міста: Варшава, Вроцлав, Гданьськ та Познань.
У резерві: Краків та Хожів.