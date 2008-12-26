Київській школі присвоїли ім’я Валерія Лобановського

Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 319 Голосіївського району міста Києва присвоєно ім’я Героя України, Заслуженого тренера України Валерія ЛОБАНОВСЬКОГО. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за відповідне рішення на засіданні сесії Київської міської ради сьогодні проголосували 111 депутатів.

За словами ініціатора цього рішення, заступника голови КМДА Сергія РУДИКА, рішення про найменування школи було ухвалено до ювілею В.ЛОБАНОВСЬКОГО, якому 6 січня 2009 року мало б виповнитися 70 років.