Дніпропетровськ затвердив програму участі громади у підготовці до ЧЄ-12

Дніпропетровська міськрада затвердила програму забезпечення участі територіальної громади міста у підготовці та проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 на 2009-2011 р. р. з прогнозним фінансуванням 1,86 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.

З обласного бюджету Дніпропетровщини на реалізацію програми планується виділити 720 тис. грн., з міського бюджету Дніпропетровська - 960 тис. грн., з державного бюджету – понад 182 млн. грн.

Програма передбачає проведення спеціальних соціальних та піар-акцій за участю волонтерів.

Організації, що здійснюватимуть зазначені акції звільнять від плати за тимчасове користування місцями розміщення реклами та плати за розміщення соціальної рекламної інформації в комунальних ЗМІ.

Згідно з програмою, з березня 2009 р. в Дніпропетровську розпочнеться тестування волонтерів та стюардів, які будуть залучені під час проведення матчів Євро-2012, після чого розпочнеться їх навчання.

За рахунок коштів держбюджету наступного року в місті розпочнеться монтаж відеоспостережного обладнання для безпеки фан-зон та видання рекламної друкованої продукції.

Також 2009 р., згідно з програмою, Дніпропетровськ створить спеціальний інтернет-сайт до Євро-2012.

Одним з основних завдань програми є створення соціального стереотипу «Дніпропетровськ - європейське місто».