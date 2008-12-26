У Харкові на ремон доріг цього року витратили 91 млн. грн.

На ремонт і реконструкцію об`єктів дорожньої мережі Харкова у 2008 р. з міського бюджету виділено 91 млн грн, з яких 82 млн 100 тис. грн спрямовано на капітальний ремонт і реконструкцію безпосередньо доріг. Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, про це 25 грудня сказав Харківський міський голова Михайло ДОБКІН під час підсумкової прес-конференції.

За його інформацією, у поточному році відремонтовано шість центральних вулиць та два головні проспекти, Московський і Тракторобудівників, а також багато інших вулиць міста. Крім цього, відновлено 109 внутрішньоквартальних доріг і тротуарів на загальну суму 10 млн 300 тис. грн.

Для комунального підприємства «Міськелектротранс» в 2008 р. придбані 4 трамвайних вагони, 1 тролейбус та 66 одиниць спецтехніки. Реконструйовано 5 трамвайних вузлів і 6 трамвайних переїздів. Проведений капітальний ремонт 10 трамвайних вагонів. Встановлено понад 1,1 тис. пішохідних огорож і 489 дорожніх знаків, замінено 590 світлофорів.

М.ДОБКІН підкреслив, що й надалі модернізація дорожньо-транспортної системи міста залишиться одним з пріоритетних напрямів роботи міської влади Харкова. Згідно програми підготовки до Євро-2012 розроблена нова транспортна схема міста, яка передбачає будівництво чотирисмугових доріг, що з`єднають стадіон «Металіст» з виїздами з Харкова у напрямку Києва, Ростова-на-Дону і Сімферополя. На цих напрямах будуть також створені буферні зони.

У 2009 р. на реконструкцію та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі в рамках програми з Євро-2012 передбачено виділити 233 млн грн.