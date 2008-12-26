Реконструкція залізничного вокзалу Донецька почнеться в 2009 р.

У Донецьку роботи з реконструкції залізничного вокзалу, в рамках підготовки міста до проведення фінального туру чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, почнуться в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції 25 грудня начальник Донецької залізниці Микола СЕРГІЄНКО.

«Ми поки що оптимісти і маємо намір продовжувати роботу, яку запланували щодо Євро-2012, - розповів він. - Ми провели тендер (на проведення реконструкції донецького вокзалу – УНІАН), тендерні роботи завершено, відбувається розгляд пропозицій фірм, які брали участь в тендері, визначається переможець». Також, за його словами, «ведуться роботи з проектування реконструкції вокзалу станції Донецьк». «Я думаю, що ми до цих робіт приступимо, можливо, не з тим завзяттям, як ми планували, тому що не ті будуть фінансові вливання в цей об`єкт, але, думаю, що робота стабілізується, і до середини наступного року ми до цього об`єкту приступимо», - повідомив М.СЕРГІЄНКО.

Він пояснив, що «фінансування з держбюджету на станцію не передбачено, оскільки це інвестиційний проект, і ми чекаємо, що до нас прийде потенційний інвестор». Водночас «і частина грошей, це заплановано у нас планом залізниці, які ми заробляємо на перевезеннях, ці гроші йтимуть на реконструкцію шляхів, зв`язків, телекомунікацій, суто залізничних справ», - сказав М.СЕРГІЄНКО.