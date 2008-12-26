Підтримка кампанії УЄФА Respect у європейському футболі зростає

Запущена навесні цього року кампанія Європейського футбольного союзу (УЄФА) Respect (заклик до поваги), яка зараз проводиться у всіх турнірах УЄФА, вже одержала вагому підтримку від багатьох членів європейської футбольної сім`ї. А на минулому в червні Євро-2008 виявилося, що програма вже почала приносити плоди, повідомляє uefa.com.

Зокрема, УЄФА з натхненням сприйняв, що на турнірі, котрий радував нас атакуючим футболом і доброзичливою поведінкою уболівальників, рефері, гравці і тренери ставилися один до одного з повагою. Суддівський корпус після ЄВРО теж відзначив позитивне зрушення в цьому напрямі - рішення арбітрів майже не оспорювалися, стало помітно менше агресії.

"Було видно, що між футболістами і по відношенню до суддів присутня повага. Це добрий знак для футболу, тому що йому потрібна повага, без неї він не зможе процвітати", - сказав член Суддівського комітету УЄФА Фолькер РОТ на літній зустрічі арбітрів УЄФА.

На користь кампанії Respect висловилися і тренери вищого європейського рівня. "На мій погляд, без поваги нікуди не прийдеш, тому що повага - це у тому числі й уміння визнати поразку, і здатність оцінити гру суперника, якщо він був кращий, - сказав тренер "Ювентуса" Клаудіо РАНЬЄРІ.

Футболісти також підтримали ініціативу УЄФА. Наприклад, півзахисник "Бордо" і збірної Франції Алу ДІАРРА відзначив, що програма Respect проводиться в потрібний час, оскільки зараз йде активна боротьба з расизмом і нетерпимістю у футболі. "Так, ця програма потрібна, тому що не так давно на низці стадіонів ми бачили прояви расизму. І те, що УЄФА приділяє увагу повазі, - це добрий знак. Це важлива річ у футболі", - сказав він.

Як раніше повідомлялося, навесні президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ дав старт програмі Respect, метою якої є боротьба з такими соціальними недугами, як расизм, жорстокість, ксенофобія і гомофобия. УЄФА також закликає поважати правила футболу, суддів, власну команду і суперника, партнерів по команді, колег-футболістів і уболівальників.

"Потрібно поважати відмінності й розмаїття, які збагачують наш континент", - підкреслив М.ПЛАТІНІ.