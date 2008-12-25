УЄФА не виключає проведення фіналу Ліги чемпіонів у Донецьку

УЄФА відзначає високі стандарти "Донбас Арени" і вважає за можливе її участь в тендері на проведення фінального матчу Ліги чемпіонів. Про це сказав генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій ПАЛКІН, повідомляє прес-служба стадіону.

Гендиректор "Шахтаря" відзначив, що останнім часом вимоги до арен, що претендують на проведення фіналу Ліги чемпіонів, посилилися. «Проте під час інспекційного візиту до Донецька по Євро-2012 експерти УЄФА відзначили високі стандарти арени і можливість участі в тендері на проведення фінальних матчів Ліги», - сказав він.

С.ПАЛКІН додав, що недавно в Донецьку побував генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР, який також вважає, що "Донбас Арена" за всіма параметрами буде готова прийняти матч такого рівня (фіналу Ліги Чемпіонів - УНІАН)”.

С.ПАЛКІН підкреслив, що з самого початку проекту було поставлено завдання побудувати найсучасніший п`ятизірковий стадіон і впровадити всі новітні технології. «Зараз ми орієнтуємося на стандарти Еліт, вимоги, викладені в контракті по Євро-2012, а також допрацьовуємо арену до рівня, який би дозволив проводити фінал Ліги Чемпіонів в Донецьку», - відзначив гендиректор «Шахтаря».