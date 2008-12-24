Вроцлав може оголосити повторний тендер з будівництва стадіону

Власті Вроцлава можуть оголосити новий тендер на будівництво стадіону для проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який спільно організовують Україна та Польща.

Як повідомляє РАР, три компанії, які пройшли до фінальної частини тендеру, оголошеного ще в червні цього року, хочуть за свої послуги значно більше грошей, ніж розраховували місцеві власті.

Зокрема, найменша запропонована ціна складає 250 млн. доларів, що на 70 мільйонів більше, ніж хотів виділити на будівництво стадіону Вроцлав. Інші дві пропозиції - 260 та 320 мільйонів доларів.

Місцеві власті можуть погодитись на збільшення видатків на стадіон, або оголосити новий тендер.

Згідно з проектом, новий стадіон, який постане на території площею 14 га, зможе вмістити 44 тисячі глядачів. Крім цього, він матиме казино, дискотеку, ресторан на 1600 осіб та офісно-конференційний комплекс.

В рамках Євро-2012 на стадіоні мали б відбутись три матчі.

Тим часом на цьому тижні закінчились підготовчі роботи для спорудження стадіону, які з вересня проводила компанія Wakoz, завдяки чому основні будівельні роботи могли б початись, як планувалось, із січня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, компанія Wrocław 2012, створена місцевими властями Вроцлава для координації будівництва стадіону, продовжила до 17 грудня термін подачі заявок від компаній, які брали участь в тендері.

15 грудня розпочалось будівництво стадіону у Гданську, який став першим містом з 4 головних міст-організаторів Євро-2012 у Польщі, яке приступило до виконання головних будівельних робіт.

Вроцлав є одним із 4 основних міст Польщі, де пройдуть матчі Євро-2012.

Спорудження Вроцлавського стадіону планується завершити в грудні 2010 року.

З листопада за темпами будівництва стадіону у Вроцлаві можна спостерігати через Інтернет:

http://2012.org.pl/cities/wroclaw/camcorder?r,main,afterRedirect=true