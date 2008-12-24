ВР планує відмінити пільги при працевлаштуванні іноземців

Верховна Рада України ухвалила в першому читані проект закону щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту закону „Про внесення змін до деяких законів України” проголосували 256 народних депутатів з 441 зареєстрвоаних в сесійній залі.

Проектом передбачається внести зміни до Основ законодавства України про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, законів „Про зайнятість населення”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

Законопроектом, зокрема, передбачено лібералізацію економічної діяльності, поліпшення умов господарської діяльності. На період до 31 грудня 2010 року роботодавці звільняються від обов’язку бронювати до 5% робочих місць для окремих категорій населення, що потребує соціального захисту і працевлаштування таких осіб здійснюватиметься шляхом надання дотації роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Крім того, передбачається захист національного ринку праці шляхом зупинення на період з 1 січня 2009 до 31 грудня 2010 року дії частини другої статті 35 Закону „Про угоди про розподіл продукції” та частини шостої статті 7 Закону України „Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”, якими передбачається звільнення роботодавців від обов’язку отримувати дозволи на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Законопроектом пропонується розширити критерії роботи залежно від категорій безробітних, що попередить випадки зловживань послугами державної служби зайнятості з боку недобросовісних осіб. Так, визначено критерії підходящої роботи для осіб, які до настання безробіття понад 6 місяців були зайняті в особистому селянському господарстві, для інвалідів, для осіб, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), для осіб, які перебувають на обліку як безробітні понад 12 місяців.

Передбачається запровадження перевірки достовірності даних безробітних, що подаються до державної служби зайнятості для призначення матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг шляхом обміну інформацією з ДПА і Пенсійним фондом України (розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення).

Одночасно пропонується розширення кола осіб, які підлягають страхуванню на випадок безробіття.