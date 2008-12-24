Україна і Польща поліпшать прикордонну інфраструктуру

16:11, 24 грудня 2008
Футбол 2012
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Нові пункти пропуску, дороги, сервіс

 Для вирішення проблемних питань з розбудови прикордонної інфраструктури Україна та Польща домовилися щомісяця проводити робочі зустрічі за участю профільних державних органів, відповідальних за підготовку та проведення Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, відповідне рішення прийняли учасники міжнародної конференції “Чемпіонат Європи 2012 року з футболу в Україні та Польщі – спільні завдання, успіхи, проблеми”, який пройшов 22 грудня у Львові.

Під час заходу пріоритетними темами обговорення були питання відкриття  на українсько-польському кордоні, будівництво нової автостради А4 Берлін-Київ, що пролягатиме територією Підкарпатського воєводства РП та Львівської області, розвиток об’єктів придорожнього сервісного обслуговування. Сторони також обмінялися інформацією про стан підготовки спортивних та інфраструктурних об’єктів чемпіонату.

В конференції у Львові взяли участь представники Підкарпатського воєводства Республіки Польща, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України,  Федерації футболу України, Львівської облдержадміністрації, Львівської міськради та прикордонних районів Львівської області.

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