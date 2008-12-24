Центральні вулиці Харкова незабаром почнуть реконструювати до Євро

Сесія Харківської міської ради сьогодні дозволила управлінню з будівництва, ремонту і реконструкції проведення реконструкції трьох центральних вулиць міста в рамках підготовки і проведення Євро-2012 у Харкові. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськради.

Ремонт цих вулиць забезпечить можливість під`їзду учасників і гостей чемпіонату до об`єктів обслуговування (готелів, лікарень, фан-зон, кафе, ресторанів і тощо). Крім того, оптимізується організація транспортних потоків, зв`язок з іншими вулицями центральної частини міста і вихід на основні магістралі, що ведуть до стадіону «Металіст».