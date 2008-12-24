На «Донбас Арені» закінчується формування дренажних шарів

На футбольному полі «Донбас Арени» практично закінчені роботи по формуванню дренажних шарів, повністю виконані роботи по розводці поливальних комунікацій і системи примусової подачі повітря. Як повідомили УНІАН в прес-службі стадіону, закінчується формування піщаного підстилаючого шару поля.

Також проводиться доставка і складування комплектуючих системи рідинного підігріву поля і при підвищенні середньодобової температури повітря почнеться їх монтаж.

Одним з наступних етапів в будівництві футбольного поля буде укладання дворічного рулонного газону. А саме – “мятлика лугового”, який для донецького стадіону вирощується на спеціалізованій іноземній фермі.

Безпосередньо укладання газону заплановане на травень майбутнього року. Технологія зрізання і транспортування рулонного газону передбачає використання спеціалізованої техніки і особливо дбайливих умов при перевезенні, а саме підтримання необхідної температури, мінімальний час транспортування.

На «Донбас Арену» газон буде доставлений в рулонах завдовжки до 18 м і шириною 1,2 м. Їх розкатають по полю за допомогою відповідного устаткування і через декілька днів проведуть першу стрижку. Після проведення додаткового комплексу робіт, через деякий час зникнуть всі стикувальні шви. Щоб повністю укласти на стадіоні футбольний газон знадобиться два-три дні.