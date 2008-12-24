У Варшаві на різдвяно-новорічні свята призупинили будівництво стадіону

У столиці Польщі на час різдвяно-новорічних свят з 23 грудня 2008 року по 5 січня 2009 року вирішили призупинити виконання найшумніших робіт з будівництва Національного стадіону.

Як повідомили УНІАН в компанії PL2012, яка координує підготовку Польщі до проведення Євро-2012, призупинення робіт стало можливим завдяки випередженню графіка спорудження стадіону.

«Це наш жест для мешканців околиць Національного стадіону, яким інтенсивне вбивання паль може часом заважати», - сказав віце-глава компанії з питань будівництва стадіону Януш КУБЛІЦЬКИЙ.

За даними PL2012, на сьогодні виконано 64% робіт при 48% запланованих.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 8 консорціумів фірм подали заявки на будівництво Національного стадіону у Варшаві, який, за попередніми оцінками, коштуватиме 445 млн. дол. і має бути введений в експлуатацію влітку 2011 року.

Тендер з будівництва Національного стадіону відбудеться у 2 етапи.

Спочатку до кінця року тендерна комісія перевірить здатність фірм, які подадуть заявки, виконати проектне завдання.

Претенденти повинні заплатити заставу в розмірі близько 5,5 млн. дол., підтвердити можливість отримання кредиту на майже 45 млн. дол. та довести, що мають досвід спорудження критих стадіонів на щонайменше 30 тис. місць.

У січні фірми, котрі пройдуть перший етап, подадуть свої фінансові пропозиції.

Головним критерієм при виборі претендента для комісії стане власне ціна будівництва.

Переможця тендеру планують оголосити наприкінці березня початку квітня наступного року, після чого одразу розпочнеться другий етап будівництва стадіону.

Довідка УНІАН. Національний стадіон на 55 тис. глядачів буде споруджено на місці старого стадіону. На даному етапі будівельники проводять демонтаж старого стадіону та підготовчі роботи для будівництва нового. Цей підготовчий етап планується завершити до 13 квітня 2009 року.