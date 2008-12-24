Тимошенко: інфраструктурні проекти допоможуть побороти безробіття

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що реалізація в Україні інфраструктурних та інвестиційних проектів допоможе вирішити проблему зростаючого безробіття та створити нові робочі місця.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила 23 грудня у Верховній Раді, представляючи проект Державного бюджету на 2009 рік та Програму діяльності уряду.

“Крім того - максимальне об’єднання власників підприємств, профспілок, уряду, всіх гілок влади, щоб стабілізувати ситуацію і спільними зусиллями зберегти трудові колективи в цей важкий час фінансової кризи”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд розробив програму подолання безробіття. Водночас, глава уряду підкреслила, що згідно з прогнозами Міжнародної організації праці, зростання безробіття очікується і в Європі, і в США.

Як повідомляв УНІАН, Державний центр зайнятості прогнозує у 2009 році збільшення рівня безробіття в Україні до 9% проти 6,2 % 2008 року. Очікується, що наступного року до служб зайнятості звернеться від 2,9 млн. до 3,5 млн. осіб.