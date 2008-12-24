Уряд вважає першочерговими інфраструктурні проекти до ЧЄ-12

Першочерговими інвестиційними проектами в уряді України вважають інфраструктурні проекти в рамках Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, за словами міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, це, зокрема - реконструкція стадіону НСК «Олімпійський» в Києві, будівництво стадіонів у Львові і Донецьку, реконструкція стадіону «Чорноморець» в Одесі і спортивного комплексу «Металіст» у Харкові.

Серед першочергових інвестиційних проектів також поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загальнодержавного значення і комунальної власності, будівництво, реконструкція і ремонт залізниць, будівництво, реконструкція і переобладнання готелів, будівництво тренувальних баз, проектування, будівництво і реконструкція аеропортів, гуртожитків у містах і на прилеглих до них територіях.

Важливими галузями української економіки, які на сьогодні потребують залучення інвестицій, є машинобудування, легка і деревообробна промисловість, оборонний-промисловий комплекс та інші.

Крім того, важливе значення, за словами міністра, уряд приділяє поліпшенню медичної інфраструктури, інформаційно-телекомунікаційному забезпеченню.

Також залучення інвестицій потребують проекти з енергозабезпечення, у сфері житлово-комунального господарства, агропромислового комплексу і паливно-енергетичного сектора.

«Усвідомлюючи важливість поліпшення інвестиційного клімату в Україні, головним завданням на короткострокову перспективу є удосконалення необхідної правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення інвестиційного клімату і формування основи збереження і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.