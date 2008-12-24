Кубок УЄФА з наступного сезону йменуватиметься Ліга Європи УЄФА

Один із найстаріших європейських турнірів у 2009 році отримає нове обличчя - Кубок УЄФА, перший розиграш якого відбувся в кампанії 1971/72, в наступному сезоні одержить нове ім`я і стане називатися Лігою Європи УЄФА, повідомляє

Нова назва відбиває останні зміни, що торкнулися формату турніру, в груповій стадії якого тепер гратимуть 48 команд. Крім централізованого маркетингу прав на трансляцію матчів групового етапу, офіційного м`яча і представляючого спонсора, спонсорська програма Ліги Європи, починаючи із стадії плей-офф, здійснюватиметься централізовано.

Турнір також одержить новий логотип і візуальне оформлення. Зміна назви, емблеми і символіки є наступним логічним кроком після ухвалення поправок до формату Кубка УЄФА і введенням повноцінного групового етапу з матчами вдома і на виїзді. Це рішення було ухвалене виконкомом УЄФА ще в грудні 2007 року.

Нове ім`я і логотип краще відображають формат змагання. Європа - старогрецьке слово, яке зрозуміле на всіх мовах. УЄФА пішов на ці зміни з метою вдихнути нове життя в турнір і зміцнити його місце на футбольному небосхилі, який дуже змінився з появою Ліги чемпіонів УЄФА.

Нова Ліга Європи повинна затвердити свої позиції як один з престижних турнірів планети. "Ми віримо, що за допомогою нової назви, нового бренду і нового формату цей турнір за підтримки спонсорів зможе швидко знайти популярність", - сказав генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР у вересні.

Переможець Ліги Європи визначиться після 205 матчів. 48 команд будуть розбито на 12 квартетів. В 1/16 фіналу потраплять по два кращі клуби зі всіх груп, а також вісім клубів, які займуть треті місця в своїх групах Ліги чемпіонів. Фінал складатиметься з одного поєдинку, який гратиметься на нейтральному стадіоні. Число відбіркових раундів зросте з нинішніх двох до чотирьох. Збільшення кількості учасників стало можливим за рахунок скасування Кубка Інтертото.

Матчі Ліги Європи гратимуться по четвергах на ігрових тижнях Ліги чемпіонів або по середах і четвергах в тижні, коли в Лізі чемпіонів матчів не заплановано. Залежно від місця проведення матчі починатимуться о 19:00 або 21:05 за європейським часом. Фінал відбудеться в середу о 20:45 за середньо європейським часом (СЕТ).