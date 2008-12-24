ФФУ: юнацька збірна повинна увійти до трійки кращих команд Євро-2009

Українським футболістам поставлено завдання увійти до трійки кращих команд чемпіонату Європи з футболу серед юнаків Євро-2009.

Про це заявив 23 грудня в Донецьку на засіданні обласного оргкомітету з підготовки і проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2009 серед юнаків перший віце-президент Федерації футболу України Олександр БАНДУРКО.

«Наше завдання увійти до трійки сильних і боротися за перше місце», - сказав він. За словами О.БАНДУРКА, «зараз створюється спеціальна навчально-тренувальна програма для юнацької збірної, розраховуються матчі». Він зазначив, що «всі спаринги (футбольні матчі), які будуть у Франції, Португалії, Голландії, де гратимуть хлопці, все це оплачує Федерація футболу України за свої кошти, тобто ця команда готується тільки за рахунок коштів Федерації футболу».

О.БАНДУРКО зазначив, що нинішня економічна криза «вплинула, але ми прагнемо так мінімізувати свої витрати, побудувати так програму, щоб вона була і економною, але водночас, щоб ми могли підготувати своїх учасників».

Віце-президент ФФУ також повідомив, що гравці юнацької збірної, «всі ці хлопці, 19-річні, всі вони працюють за контрактами у клубів, а ми виходить їх беремо, за свої гроші готуємо, показуємо всій Європі і передаємо назад до клубу».

Він сказав, що основний склад команди, яка захищатиме честь України на Євро-2009, вже визначений. До основного складу команди, чисельністю 15 чоловік, увійшли «десь половина донецьких хлопців і є київські, львівські», а додаткові гравці ще затверджуються. О.БАНДУРКО зазначив, що «склад юнацької збірної дуже бойовий». І наголосив: «Ми дивимося на спаринги, які відбуваються, нам не буде так соромно, як нам було ніяково і незручно за виступи наших 16-річних гравців на турнірі ім. Баннікова». (На VII Міжнародному юнацькому турнірі з футболу пам`яті першого президента Федерації футболу України В.Баннікова, який проходив 5-11 липня 2008 р. в Донецьку, українська команда зайняла 5-е місце з 8 можливих – УНІАН).