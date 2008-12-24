Донецька міліція каже, що держава не фінансує її підготовку до Євро-12

Донецька міліція заявляє, що держава сьогодні не фінансує програму підготовки їх служби до майбутнього проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив 23 грудня на засіданні обласного оргкомітету з підготовки й проведення чемпіонатів Європи з футболу Євро-2009 і Євро-2012 заступник начальника із громадської безпеки Головного управління МВС України в Донецькій області Анатолій СМИРНОВ.

За його словами, «в час підготовки до проведення Євро-2012 виникають проблемні питання, які стосуються фінансування заходів щодо організації охорони громадського порядку та безпеки громадян».

«Нам міністерство на сьогоднішній день виділило 46,5 млн. грн., - сказав А.СИМРНОВ, - Проте на даний час коштів, навіть із запланованих на фінансування 2008 року, жодної копійки не одержано». Він уточнив, що 46,5 млн. грн. було виділено Донецькій області для організації охорони громадського порядку та безпеки громадян у рамках підготовки до проведення чемпіонату Євро-2012 на 2007-2012 роки. Водночас А.СМИРНОВ підкреслив, що гроші область не одержувала, хоча на 2007 і 2008 роки було заплановано фінансування даної програми обсягом близько 5,6 млн. грн.