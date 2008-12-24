Проектом Бюджету-2009 видатки на автодороги зменшені на 31%

На розвиток мережі та утримання автодоріг загального користування 2009 року пропонується спрямувати 4,631 млрд. грн. Відповідні цифри передбачено в проекті закону про Державний бюджет України на 2009 рік, внесений Кабінетом Міністрів і зареєстрований у Верховній Раді України 23 грудня.

Це на 31% менше, аніж сума, запланована колишнім проектом Держбюджету на 2009 р., внесеним у ВР у вересні ц.р., яким передбачалося спрямувати на ці цілі 6,696 млрд. грн., і на 20% менше коштів, закладених у Держбюджеті-2008 (5,85 млрд. грн.).

Крім того, як наголошується в пояснювальній записці до проекту бюджету, на виконання зобов`язань держави за кредитами, отриманими під державні гарантії за чинними угодами, передбачено виділити 8 млрд. 652,6 млн. грн. Також 466,9 млн. грн. передбачено на продовження будівництва автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжя і 650 млн. грн. – на будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві. 500 млн. грн. передбачено на будівництво та реконструкцію об`їзних автомобільних доріг навколо міст під час підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Крім того, на апарат Державної служби автодоріг (Укравтодор) законопроектом пропонується спрямувати 2009 року понад 9 млрд. грн.

Загалом сума фінансування дорожньої галузі 2009 року становитиме 14,9 млрд. грн., що на 5 млрд. грн. перевищує рівень поточного року, наголошується в пояснювальній записці до проекту.

Як повідомляв УНІАН, попереднім варіантом проекту Держбюджету-2009 уряд пропонував виділити 2009 р. зі спеціального фонду Держбюджету 6 млрд. 696 млн. грн. на розвиток і утримання автодоріг загального користування. Зокрема, планувалося суттєве збільшення та реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні Євро-2012 і ліквідації наслідків стихійного лиха в дорожньому господарстві. Водночас на погашення зобов`язань за кредитами "Укравтодору", отриманих під гарантію Кабміну, пропонувалося виділити 1,78 млрд. грн. Суми на будівництво та реконструкцію об`їзних автодоріг навколо міст під час підготовки до Євро-2012, на будівництво мостів у Запоріжжі та Києві через Дніпро в колишньому проекті були зафіксовані на цьому ж рівні.

Довідка УНІАН. 2008 року в спецфонді Державного бюджету на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг України загального користування закладено 5,85 млрд. грн. Крім того, зі спецфонду на погашення зобов`язань «Укравтодору» за кредитами, виданих під держгарантії, закладено 1,6 млрд. грн.

У Держбюджеті-2007 зі спецфонду на розвиток мережі та утримання доріг було передбачено 5,9 млрд. грн. Також було передбачено 4,7 млрд. грн. держгарантій за кредитами для розвитку основних магістральних доріг.