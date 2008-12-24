Столичним підприємцям пропонують викупити землю на пільгових умовах

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував підприємцям столиці викупити земельні ділянки, які є у них в оренді, на пільгових умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, цю ініціативу він озвучив учора, 23 грудня, на зустрічі з підприємцями та представниками бізнес-структур, яка відбулася в столичній мерії.

«Зараз ми звернемося до вас – викупити на пільгових цінах землю, яка у багатьох перебуває в оренді. Нам потрібні гроші. Використайте це. Другого шансу не буде… Запевняю вас, за п’ять хвилин без хабарів, без нічого ви станете назавжди власником своєї землі. А це означає, що під заставу землі ви зможете брати кредити і розвивати виробництво, збільшувати кількість робочих місць», - пояснив він.

На нараді було повідомлено, що відповідне розпорядження, спрямоване на розвиток підприємництва в столиці, було підписано мером 22 грудня.

Згідно з цим документом, текст якого має УНІАН, вирішено встановити плату за оренду землі для суб’єктів господарювання, які подадуть до 1.07.2009 р. заяви на укладання договорів оренди з необхідним пакетом документів, в розмірі 1% від оціночної вартості цих ділянок (замість 3%, які затверджені законодавством України – УНІАН). Плата буде в цьому розмірі встановлюватись на один рік з моменту укладання договору оренди.

Головному управлінню з питань регуляторної політики та підприємництва доручено забезпечити прийом заяв від підприємців, а Головному управлінню земельних ресурсів – укладання договорів оренди.

Міська влада вирішила, що орендарі, з якими укладені договори оренди землі та комунального майна, за умови викупу земельної ділянки та майна матимуть право розстрочки платежу на два роки з щомісячною виплатою в рівних частинах, якщо перший внесок становить 20% від оціночної вартості землі.

Столична влада своїм рішенням також зменшує розмір плати за оренду комунального майна та обладнання на перший квартал 2009 року на 30% (крім угод, де передбачена суборенда). Як зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ -з можливістю пролонгації залежно від економічної ситуації.

Крім цього, в столиці буде запроваджено надання Київською міською адміністрацією гарантій при отриманні кредитів суб’єктами господарювання на виконання робіт (послуг) і виготовлення продукції для підготовки проведення в місті чемпіонату з футболу Євро-2012.

Крім того, в розпорядженні зазначається, що з мінімальним оформленням документів будуть переоформлятися житлові приміщення в нежитлові, причому плата при переведенні буде становити дві мінімальні заробітні плати за один квадратний метр загальної площі приміщення.

На завершення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив: « Ми відкриті для кредитування вас. Будь ласка, 25 млрд. грн. нашого бюджету у вашому розпорядженні. Закладайте майно і нарощуйте темпи виробництва ».