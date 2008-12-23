У Дніпропетровську сподіваються на вирішення долі аеропорту до березня

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР переконаний, що сьогодні Дніпропетровщина є найбільш підготовленою областю до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а єдине невирішене питання - завершення будівництва аеропорту, вдасться розв’язати до березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОДА.

“Сподіваюся, що до березня 2009 року будуть вирішені всі питання, що виникли сьогодні з Дніпропетровським аеропортом“, - сказав В.БОНДАР.

Він також додав, що вже на початку 2009 р. буде продовжено розвиток внутрішньої інфраструктури, і в першу чергу будівництво доріг. Крім цього, він поставив собі мету за два роки завершити будівництво метро.

“Я певен, що ніяких збоїв щодо проведення чемпіонату Євро-2012 у Дніпропетровську не буде,” - запевнив голова ОДА, додавши, що цього права місто не втратить.