Павленко: підготовка до Євро-2012 є антикризовим заходом

Роботи в Україні з підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу можна розглядати як один з антикризових заходів, направлених на стабілізацію економічної ситуації в країні. Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, про це сказав міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО 22 грудня, підбиваючи підсумки діяльності відомства за 2008 рік.

В першу чергу він акцентував увагу на заходах із розвитку інфраструктури, зі створення робочих місць та розширення внутрішнього ринку. "Я підтримую позицію Президента України Віктора Ющенка, яка полягає в тому, що державна програма з підготовки до Євро 2012 має бути захищена статтями бюджету. Адже це - національний і надзвичайно важливий для країни проект", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр висловив переконання, що всі стадіони та тренувальні бази, необхідні для проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу, будуть готові вчасно. "Я впевнений що це буде найкращий чемпіонат Європи з усіх, проведених раніше", – додав він.