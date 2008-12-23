В аеропорту «Київ» перевірили нове світлосигнальне обладнання ЗПС

У Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) 20 грудня успішно відбувся пробний запуск світлосигнального обладнання реконструйованої злітно-посадкової смуги - роботу обладнання ретельно перевірили та упевнилися у його повній справності. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку, тепер розпочнуть безпосередню укладку кабелю світлосигнального обладнання.

В Мінтрансзв’язку наголошують, що всі роботи в аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться у відповідності з термінами, передбаченими генеральним планом підготовки України до Євро-2012.

Довідка УНІАН. Довжина реконструйованої злітно-посадкової смуги – 2310 м. Після реконструкції аеродрому аеропорт зможе приймати літаки типу Боїнг-737 та нижчі за класом.

До проведення реконструкції аеродром у «Міжнародному аеропорту Київ» (Жуляни) був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 з обмеженнями по масі та інтенсивності польотів та типів Ан-24, Як-40. Аеровокзал пропускною спроможністю 300 пас/год.