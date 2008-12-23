«Челсі» втратив шанс стати лідером
12:03, 23 грудня 2008Футбол 2012
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Вплинуло видалення Джона Террі
|Фото АР
У понеділок "аристократи" в рамках 18-го туру прем`єр-ліги зіграли внічию з "Евертоном" в гостях - 0:0.
На хід матчу багато в чому вплинуло видалення на 35-ій хвилині захисника Джона Террі, який дуже грубо зіграв проти Леона Османа. Отже велику частину матчу гравці "Челсі" оборонялися, і мерсисайдці мали прекрасні шанси забити гол. На 84-ій хвилині Стівен Пінар вразив-таки ворота Петра Чеха, але узяття воріт було скасоване через офсайд.
Після цієї гри у команди Луїса Феліпе Сколарі стало 38 очок, і вона лише на очко відстає від лідера англійської першості "Ліверпуля", який в цьому турі також зіграв внічию (з "Арсеналом" в гостях 1:1).
РІА "Новости"
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