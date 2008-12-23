UEFA почала збір заявок на придбання медійних прав на Євро-2012

Європейська футбольна асоціація UEFA оголосила початок реєстрації зацікавлених в купівлі медійних прав на трансляцію матчів чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, який відбудеться в Україні та Польщі.

Як повідомляє РАР, зацікавлені компанії повинні зареєструватись до 20 січня 2009 року, після чого отримають додаткову інформацію про тендер.

UEFA переконана, що за продаж медійних прав на Євро-2012 зможе отримати не менше, ніж за чемпіонат, який відбувся в Австрії та Швейцарії.

«Ми певні, що після успішного чемпіонату в 2008 році, наступний принесе щонайменше такий самий дохід», - сказав прес-секретар UEFA Роб ФАУЛКНЕР.

UEFA заробила на цьогорічному чемпіонату 250 мільйонів євро.

Загальні обороти сягнули 1,3 млрд. євро, 750 млн. з яких отримано з продажу прав показу матчів на телебаченні, в інтернеті та на мобільних телефонах.

За даними Р.ФАУЛКНЕРА, європейський чемпіонат з футболу посідає третє місце в світі за кількістю глядачів спортивних заходів після чемпіонату світу з футболу та літніх Олімпійських ігор.

UEFA планує продавати медійні права на Євро-2012 окремо для найпривабливіших європейських країн, таких як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія чи Великобританія.

У 2004 році контракт з UEFA на продаж медійних прав підписала Європейська телевізійна асоціація (EBU), яка об’єднує 75 громадських телеканалів з 56 країн.

Медійні право до Євро-2008 придбала компанія Sportfive, яка пізніше перепродувала їх телевізійним каналам.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща виграли у квітні 2007 року право організації чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.