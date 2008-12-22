Держархбудконтроль дав дозвіл на будівництво стадіону у Львові

Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області надала дозвіл на початок підготовчих будівельних робіт стадіону до ЄВРО 2012, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради.

Поштовхом до надання дозволу Держархбудконтролем стала ухвала сесії Львівської міської ради, згідно з якою управлінню капітального будівництва департаменту житлового господарства та інфраструктури було доручено підписати договір генерального підряду будівництва стадіону.