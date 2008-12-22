Держархбудконтроль дав дозвіл на будівництво стадіону у Львові
16:52, 22 грудня 2008Футбол 2012
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Звітує міськрада
Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області надала дозвіл на початок підготовчих будівельних робіт стадіону до ЄВРО 2012, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради.
Поштовхом до надання дозволу Держархбудконтролем стала ухвала сесії Львівської міської ради, згідно з якою управлінню капітального будівництва департаменту житлового господарства та інфраструктури було доручено підписати договір генерального підряду будівництва стадіону.
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