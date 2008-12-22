Компанія GMP до березня має представити проект і кошторис реконструкції НСК “Олімпійський”

Генеральний проектувальник реконструкції НСК “Олімпійський” - німецька компанія GMP - до березня 2009 року має представити проектно-кошторисну документацію реконструкції стадіону.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

“Станом на сьогодні всі дії по реконструкції проводяться у відповідності до затвердженого графіку. Збоїв немає ні щодо завершення демонтажних робіт, ні щодо виконання будівельно-монтажних робіт, які розпочалися з 1 грудня. Так, власне, і з фінансуванням реконструкції. Переконаний, що така тенденція збережеться наступного року, який буде визначальним для реконструкції НСК “Олімпійський”, бо у березні ми очікуємо, що генеральним проектувальником, німецькою компанією GMP, буде представлена уже проектно-кошторисна документація, бо сьогодні ми діємо у відповідності до концептуального проекту, і ми вже перейдемо до повномасштабної реконструкції, яка має завершитися у грудні 2010 року”, – сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр вважає, що протягом цього року Україна подолала кризові явища при підготовці до проведення Євро-2012 й увійшла у стабільну та сталу фазу. На його думку, підготовка до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року можна розглядати як один із антикризових заходів. “Тому що це, в першу чергу, робота по розвитку інфраструктури, по створенню робочих місць, по розширенню внутрішнього ринку для багатьох експортних позицій, які отримали найбільше падіння в умовах кризи”, - пояснив він.

Водночас Ю.ПАВЛЕНКО не назвав прогнозних обсягів фінансування з державного бюджету в 2009 році програм підготовки до Євро-2012. “Я не хочу зараз називати конкретні цифри державного бюджету, тому що робота над його проектом триває і в цей момент. Завдання, яке поставлене – ухвалити державний бюджет до кінця року і увійти в новий рік з державним бюджетом. Я повністю підтримую позицію Президента, що бюджетні програми, спрямовані на підготовку до Євро-2012 мають бути захищеними статтями бюджету, бо це є національний надзвичайно важливий проект”, - підкреслив міністр.

За його словами, підготовка до Євро-2012 також включає підготовку 32 тренувальних баз для команд, які братимуть участь у чемпіонаті. “50% цих баз уже сьогодні відповідають вимогам, які ставлять перед нами УЄФА, і готові вже сьогодні приймати команди. Разом з тим, контрольні точки по тренувальни[ база[ починаються лише з 2009 року, але вже сьогодні ми готові звітуватися і до 2012 немає сумнівів, що всі тренувальні бази будуть готові”, - вважає Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту пропонує передбачити у державному бюджеті на 2009 рік 800 млн. грн. на реконструкцію національного спортивного комплексу “Олімпійський” до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012.

Готовність НСК “Олімпійський” до проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року визначена УЄФА як обов’язкова умова для прийому Україною Євро-2012.

Безпосередньо будівельні роботи розпочалися 1 грудня, загальна проектна вартість реконструкції, схвалена урядом у техніко-економічному обгрунтуванні, становить 2,114 млрд. грн.