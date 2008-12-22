На «Донбас Арені» встановлюють вивіску із 20 тисяч світлодіодів

Біля входу на «Донбас Арену» із західного боку повним ходом йдуть монтажні роботи по установці вивіски з логотипом стадіону.

Конструкція вагою в 50 тонн, на якій майстерно викладені назва і логотип одного з кращих в Європі стадіонів категорії «Еліт», усіяна 20-у тисячами світлодіодів. Втім, завдяки цьому розсипу мерехтливих лампочок виважка буде украй економічній по споживанню електроенергії - всього 3 кіловати в годину, на відміну від неонової, яка «намотувала» б в 7 разів більше.

На виготовлення цієї конструкції висотою 8 м і шириною 14,1 м пішли майже два місяці. Працювали над нею 35 чоловік.

Що світиться різноколірними вогнями назва «Донбас Арена» стане не єдиним світлодіодним написом на п`ятизірковому стадіоні. З південного боку уболівальників зустрічатиме не менш яскрава вивіска – величезний сяючий логотип ФК «Шахтар».

Прес-служба стадіону «Донбас Арена»