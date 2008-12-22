Мінспорту пропонує передбачити на 2009р. 800 млн. для ”Олімпійського”

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту пропонує передбачити у державному бюджеті на 2009 рік 800 млн. грн. на реконструкцію національного спортивного комплексу “Олімпійський” до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ сьогодні на засіданні “круглого столу” на тему “Підготовка Євро-2012 в Україні: підсумки 2008 року, “дорожня карта” на 2009 рік”.

Він зазначив, що генпідрядник з реконструкції НСК, компанія “Київміськбуд” саме цю суму визначила як таку, що зможе освоїти наступного року. “Ми передбачаємо, що в проекті бюджету на 2009 рік буде фігурувати саме 800 млн. грн.”, - сказав Р.КАРАНДЄЄВ.

Крім цього, додав він, міністерство наполягає, щоб фінансування робіт з будівництва стадіону було передбачено “окремим рядком у бюджеті”. Наразі ж у проекті бюджету на 2009 рік окремої статті видатків на реконструкцію НСК не передбачено.

Також Р.КАРАНДЄЄВ повідомив, що роботи на “Олімпійському” тривають за графіком, навіть з певним випередженням по деяким видам робіт, кошти з бюджету виділяються своєчасно і боргів перед будівельниками немає.

Крім того, він повідомив, що призначені цього року на реконструкцію спорткомплексу 300 млн. грн., незважаючи на затримку з початком робіт, вдасться повністю освоїти. За словами заступника міністра, держава авансом оплатить роботи будівельникам.

Як повідомляв УНІАН, готовність НСК “Олімпійський” до проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року визначена УЄФА як обов’язкова умова для прийому Україною Євро-2012.

Безпосередньо будівельні роботи розпочалися 1 грудня, загальна проектна вартість реконструкції, схвалена урядом у техніко-економічному обгрунтуванні, становить 2,114 млрд. грн.